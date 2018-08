Venezuela: gruppo rivendica attentato

(ANSA) - CARACAS, 5 AGO - Un piccolo gruppo quasi sconosciuto che si fa chiamare 'Soldati in T-shirt' ha rivendicato il fallito attentato contro il presidente del Venezuela Nicolas Maduro.

Il gruppo ha scritto in un tweet che voleva colpire il presidente con due droni carichi di esplosivo, ma che i velivoli sono stati abbattuti dai soldati prima che potessero raggiungere il loro obiettivo. L'agenzia Ap, che riporta la notizia, sottolinea che non è stato possibile verificare in modo indipendente l'autenticità del messaggio. "Abbiamo dimostrato che sono vulnerabili": recita il testo del tweet. "Oggi non ha avuto successo - prosegue -, ma è solo una questione di tempo".

Il gruppo non ha risposto a un messaggio inviato dalla Ap.

Maduro, da parte sua, ha affermato che alcuni dei responsabili del fallito attentato sono stati catturati.