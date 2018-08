Caracas, esplosioni a discorso Maduro

(ANSA) - CARACAS, 5 AGO - Una, forse due, esplosioni secondo le testimonianze hanno scosso Caracas durante un discorso del presidente Nicolás Maduro sulla Avenida Bolívar in occasione dell'81mo anniversario della creazione della Guardia nazionale.

L'intervento del capo dello Stato era seguito in diretta radio tv, ma le trasmissioni sono state improvvisamente interrotte. Le ultime immagini hanno mostrato la fase iniziale dell'emergenza con l'intervento della sicurezza di Maduro e la rottura delle file dei militari. Maduro è stato portato via immediatamente e secondo fonti locali è rimasto illeso.