Banche:con Anac per 300 rimborso piano

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Grazie al ricorso all'arbitro Anac, ad oggi, circa 300 risparmiatori delle 4 banche, su 1.753 istanze, hanno ottenuto il rimborso pieno, al 100%, delle obbligazioni subordinate. Secondo i dati del Fondo interbancario (Fitd), che gestisce il Fondo di solidarietà, i ricorsi con esito positivo al 20 luglio erano 301, per 11,64 milioni di euro. Il Fondo, intanto, dopo aver chiuso i ristori per le 4 banche sta procedendo per le venete, in gran parte micro-investitori: finora 934 pratiche liquidate per 4,5 milioni, per tre quarti (679) sotto i 5mila euro.