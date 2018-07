'Separati ma non troppo', almeno in casa

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Nella lunga tradizione delle commedie dedicate ai divorzi si colloca anche 'Separati ma non troppo' di Dominique Farrugia, in sala dal 13/9 con Europictures, che, con ironia, entra nella più stretta attualità. Ovvero il fatto che oggi a Parigi, almeno secondo Liberation, il 60% delle coppie separate è costretto a condividere la casa per motivi squisitamente economici. Questa è una dura realtà anche per l'esuberante quanto inconcludente procuratore di calcio Yvan (Gilles Lellouche) che, una volta separato dalla sua Delphine (Louise Bourgoin), di professione infermiera, per un occasionale tradimento, si trova in mezzo alla strada. Yvan non ha neppure i soldi per pagare un gelato ai due figli adolescenti, un maschio e una femmina, che ha avuto da Delphine. All'uomo, però, a un certo punto vengono in aiuto sia la matematica sia la legge: si ricorda che in realtà possiede il 20% della casa in cui vive ancora la ex moglie e torna così ad abitare sotto lo stesso tetto con Delphine in quel 20% che gli spetta.