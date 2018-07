Papa accetta rinuncia vescovo Adelaide

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 LUG - Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Adelaide, in Australia, di mons. Philip Edward Wilson. Lo scorso 3 luglio l'arcivescovo è stato condannato a 12 mesi di carcere per aver coperto alcuni abusi sessuali su minori perpetrati da un sacerdote suo collega negli anni Settanta. Il 67enne Wilson, il più alto prelato al mondo ad essere condannato per aver coperto un prete pedofilo, aveva detto poco dopo la condanna che avrebbe fatto appello e che non si sarebbe dimesso da vescovo di Adelaide, pur essendosi autosospeso dalla carica. Nei giorni scorsi era stato lo stesso premier australiano, Malcolm Turnbull, a chiedere le dimissioni dell'arcivescovo in un appello rivolto a papa Francesco. Successivamente anche i sacerdoti cattolici australiani si sono uniti all'appello definendo "irritante" il rifiuto di dimettersi da parte dell'arcivescovo.