Incassi, Ocean's 8 balza in vetta

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Ocean's 8, nuovo episodio della saga tutto al femminile con la squadra di ladre capitanata da Sandra Bullock, conquista la vetta del box office italiano di fine luglio. L'incasso è di 897 mila euro in 4 giorni.

Al secondo posto un altro esordiente: Hereditary - Le radici del male che mette via 377 mila euro nel week end (467 mila in 5 giorni).

Scende dal primo al terzo posto con un calo del 58% Skyscraper l'action-thriller, che omaggia Die Hard - Trappola di cristallo a 30 anni di distanza con Dwayne Johnson: con altri 265 mila euro raggiunge 1 milione 120 mila in due settimane. Al 4/o posto c'è Jurassic World - Il regno distrutto che incassa 69 mila per un risultato complessivo di 10 milioni 433 mila.

In sesta e settima posizione altre due nuove uscite: Le ultime 24 ore che incassa 77 mila euro totali e Io, Dio e Bin Laden con 69 mila. Al decimo posto debutta Bent - Polizia Criminale (27 mila euro complessivi).