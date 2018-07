Milano ricorda strage via Palestro

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Milano ha ricordato le vittime della strage mafiosa di via Palestro nell'anniversario dei 25 anni dall'attentato che provocò cinque vittime: tre vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino. "Accanto alla memoria dobbiamo continuare con l'impegno milanese nella lotta alla mafia - ha commentato il sindaco, Giuseppe Sala - Si tratta di una lotta complessa che richiede un afflato civile forte e una passione vera. Anche oggi noi siamo qui per ribadire che a Milano la mafia ci prova ma non ce la fa, perché è il contrario della mafia". Dopo la commemorazione e la deposizione delle corone si è tenuto un convegno sulle stragi mafiose nella sede del Pac, Padiglione di arte contemporanea, che venne devastato dalla bomba, a cui ha preso parte anche il magistrato del pool antimafia di Palermo Francesco Del Bene.