In arrivo voucher per Pmi turismo

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - I nuovi voucher saranno estesi anche alle imprese del turismo "che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori" e che applicano il contratto nazionale di lavoro. E' quanto prevede l'emendamento al decreto dignità su cui stanno lavorando governo e maggioranza e che dovrebbe essere presentato dai relatori. I voucher potranno essere utilizzati, come già previsto dalla normativa in vigore (decreto del 2017 sulle prestazioni occasionali), per pagare il lavoro di pensionati, studenti sotto i 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito.