Ebola, confermata fine epidemia in Congo

(ANSA) - BRUXELLES, 25 LUG - "L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) è finita. E' un'ottima notizia". Così il Commissario europeo agli Aiuti umanitari Christos Stylianides che ha rivolto poi un "pensiero alle vittime e ai coraggiosi operatori sanitari che hanno combattuto in prima linea". Il Commissario ha ricordato che sin dalle primissime fasi dell'epidemia, "l'Ue è stata in prima linea negli sforzi per curare le persone colpite e contenere il virus" e ha "lavorato a stretto contatto con l'Oms, le autorità congolesi e le organizzazioni internazionali". Inoltre "attraverso il nostro meccanismo di protezione civile, abbiamo anche fornito attrezzature mediche, mentre il nostro sistema di mappatura satellitare Copernicus ha prodotto mappe delle aree colpite". In aggiunta Stylianides ha reso noto che "nuovi vaccini, usati nella Rdc contro l'Ebola, sono stati sviluppati con l'aiuto di borse di ricerca dell'Ue" e ha invitato poi a restare vigili".