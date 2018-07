Venezia: Leone d'Oro a Vanessa Redgrave

(ANSA) - VENEZIA, 24 LUG - L'attrice britannica Vanessa Redgrave è Leone d'oro alla carriera della 75/A Mostra del Cinema di Venezia (29 agosto-8 settembre 2018). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del direttore della rassegna, Alberto Barbera. Il Leone d'Oro destinato alla regia era già stato attribuito dal board della Biennale a David Cronenberg. "Sono sbalordita e straordinariamente felice - ha commentato Redgrave -. La scorsa estate stavo girando proprio a Venezia The Aspern Papers. Molti anni fa ho girato La vacanza nelle paludi del Veneto, e il mio personaggio parlava solo in dialetto veneziano. Scommetto di essere l'unica attrice non italiana ad aver recitato un intero ruolo in dialetto veneziano!".