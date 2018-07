Grecia, incendi fanno almeno 20 morti

(ANSA) - ATENE, 24 LUG - E' di almeno 20 morti il bilancio delle vittime dei due incendi scoppiati vicino ad Atene. Lo riporta il governo greco.

Il portavoce governativo Dimitris Tzanakopoulos ha fatto sapere inoltre che almeno 69 persone sono state ricoverate in ospedale, molte delle quali in gravi condizioni.

La Grecia ha chiesto l'aiuto internazionale per la capitale, che vede decine di case distrutte e cittadini e turisti fuggire verso le spiagge per essere soccorsi tramite imbarcazioni.