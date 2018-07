Fico incontra presidenti Commissioni

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - E' in corso a Montecitorio la prima riunione della conferenza dei quattordici presidenti delle commissioni permanenti della Camera in questa legislatura. Annunciando la convocazione della riunione, il presidente Fico aveva ribadito la "centralità del Parlamento", espresso l'auspicio a "migliorare l'organizzazione dei lavori e delle sedute in modo che le commissioni stesse possano esaminare i provvedimenti con tutto il tempo necessario ed effettivo". Fico ha inoltre annunciato che proporrà, fra l'altro, la obbligatorietà della presentazione degli emendamenti in formato digitale.