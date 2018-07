Usa all'Italia, avanti con gasdotto Tap

(ANSA) - WASHINGTON, 23 LUG - L'amministrazione Trump lancia un appello all'Italia perché completi il progetto del gasdotto Tap (Trans Adriatic Pipeline). "Incoraggiamo gli italiani - afferma all'ANSA il Dipartimento di Stato Usa a pochi giorni dalla visita del premier Giuseppe Conte alla Casa Bianca - ad andare avanti con il Tap che é un'opera chiave per portare il gas del Mar Caspio in Europa". Il Southern Gas Corridor che porta il gas dal Mar Caspio all'Europa (e di cui il Tap è l'ultima gamba) secondo gli Usa rappresenta per i consumatori europei "un maggiore sicurezza energetica nel lungo periodo e una maggiore concorrenza all'interno dei loro mercati dell'energia, perchè ridurrà la dipendenza dell'Europa da una singola fonte di approvvigionamento di gas". Una dipendenza che invece continuerebbe a persistere - si sottolinea - se si puntasse solo sui progetti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 per portare il gas dalla Russia.