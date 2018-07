Migranti: Ft, Ue pagherà Stati ospiti

(ANSA) - NEW YORK, 23 LUG - Bruxelles offrirà ai governi europei 6.000 euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto nel proprio Paese. Sarebbe questa, secondo il Financial Times, una delle proposte che la Commissione Europea presenterà domani, insieme a quella di ''centri controllati'' per gli Stati membri che decidano di allestirli sul loro territorio. Secondo il Financial Times, l' Ue si proporrà di pagare ai governi seimila per ogni migrante accolto fino a un massimo di 500 persone. Con la proposta, l'Ue ''si augura di persuadere il governo italiano a fare di più''.