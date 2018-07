Grecia: in fuga da incendi,'Ue ci aiuti'

(ANSA) - ATENE, 23 LUG - La Grecia chiede aiuto all'Unione Europea per spegnere i violenti incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono state distrutte e si contano migliaia di persone in fuga dalle fiamme che divampano in due vaste pinete che lambiscono la capitale.

Sei persone, secondo i vigili del fuoco, sono state ricoverate per ustioni. Tre ospedali della capitale sono in stato di allerta e si stanno attrezzando per ricevere, eventualmente, altre persone coinvolte negli incendi. Alcuni turisti, bloccati sulle spiagge dalle fiamme, sono stati soccorsi via mare dalla Guardia costiera.