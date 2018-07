Francia: rinviata riforma costituzione

(ANSA) - PARIGI, 23 LUG - In Francia salta il calendario della riforma costituzionale in seguito allo scandalo legato ad Alexandre Benalla. Dopo giorni di paralisi in parlamento, l'importante progetto di riforma della Carta fondamentale i cui lavori si dovevano tenere in questi giorni è stato rinviato. "Ne riparliamo dopo l'estate", ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento e delegato generale del partito di maggioranza En Marche!, Christophe Castaner, durante la conferenza dei capigruppo a Parigi.