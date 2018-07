F1: Germania, Vettel in pole

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La Ferrari di Sebastian Vettel ha conquistato con il tempo di 1'12"212 la pole position nel Gran Premio di Germania di F1. Il pilota tedesco partirà davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas ed alla Rossa di Kimi Raikkonen. In quarta posizione la Red Bull di Max Verstappen. Quinta posizione per la Haas di Magnussen davanti al compagno di squadra Grosjean. Settima la Renault di Hulkenberg che ha preceduto l'altra Renault di Sainz e la Sauber Alfa Romeo di Leclerc.

Chiude la top ten la Force India di Perez. Quattordicesimo tempo per la Mercedes di Hamilton davanti alla Red Bull di Ricciardo che ha partecipato solo alla Q1 in considerazione della penalità di 20 posti per la sostituzione delle unità della Power Unit.