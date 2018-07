Usa, si capovolge barca turisti: 8 morti

(ANSA) - BRANSON (USA), 20 LUG - Almeno otto persone sono morte, molte altre sono ricoverate e alcune risultano ancora disperse dopo che l'imbarcazione turistica sulla quale si trovavano si è capovolta in un lago del Missouri.

L'incidente - riferisce lo sceriffo della contea di Stone - è avvenuto ieri sera, quando una barca da crociera della 'Ride the Ducks" è affondata nel Table Rock Lake con più di 30 persone a bordo. Le operazioni di soccorso e ricerca sono ancora in corso.