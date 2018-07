Termoli, arrivati ispettori ministeriali

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 19 LUG - Sono arrivati poco dopo le 11 gli ispettori inviati dal ministro della Salute Giulia Grillo all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli per valutare l'accaduto sul caso dell'uomo di 47 anni di Larino (Campobasso) colto da aneurisma e trasferito nel presidio ospedaliero di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Al momento del malore, l'ambulanza di Larino era impegnata in un altro intervento e la Tac del 'San Timoteo' era ferma per manutenzione programmata. L'uomo è arrivato due ore più tardi al nosocomio pugliese dove è tuttora monitorato.

Al momento dell'arrivo nel presidio di Termoli, si è appreso oggi, era in stato di coma.