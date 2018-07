Regeni: Fico, domani vedo omologo Egitto

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "La questione Regeni è per me fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al 100 per cento a famiglia Regeni". Così il presidente della camera, Roberto Fico durante la cerimonia del Ventaglio dove aggiunge: "Sono contento che anche il presidente Conte e il ministro Salvini abbiamo affrontato la questione.

Vedo che c'e' una linea istituzionale e governativa su questo e sono molto contento di ciò. Lo merita la famiglia, il Pese e lo stato".