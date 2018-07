Borsa, Tokyo apre in rialzo (+0,37%)

(ANSA) - TOKYO, 19 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva di Wall Street e al buon andamento della stagione delle trimestrali aziendali, in ultimo coi risultati della banca d'affari Morgan Stanley.

L'indice Nikkei avanza dello 0,37% a quota 22.878,11, aggiungendo 83 punti. Sul mercato valutario lo yen si assesta ai minimi in sei mesi sul dollaro a un valore di 112,70 e a 131,30 sull'euro.