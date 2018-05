Vrenna "Mancano punti 2 pt Tagliavento"

(ANSA) - CROTONE, 18 MAG - Sulla situazione critica in classifica del Crotone, ha inciso la rete contro il Cagliari annullata dall'arbitro Tagliavento. Lo afferma il presidente dei rossoblù, Gianni Vrenna, rammaricandosi per i mancati punti in che avrebbero potuto significare la salvezza rispetto. "Certo - ha detto Vrenna - pesano tanto i due punti negati da Tagliavento e rischiano di crearci grandi problemi. Ma noi non ci piangiamo addosso a due giorni dalla gara decisiva. Partiamo per Napoli con la convinzione che la squadra è in salute e possa fare risultato. Certo vedere Tagliavento designato domenica proprio a Cagliari (per la gara con l'Atalanta, ndr) come quarto uomo...

Speriamo che non faccia altri danni".