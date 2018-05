Adl 'Sarri autore della Grande Bellezza'

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - "Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che cinematograficamente definisco come una 'Grande Bellezza'". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso della cena di fine stagione della squadra, in dichiarazioni riportate dal sito del Napoli. "Siete stati protagonisti - ha detto De Laurentiis - di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne sono grato. Vi meritate tutti i sogni che avete nel cassetto. Il mio grazie va esteso anche a tutti coloro che lavorano nel Napoli e che hanno fornito il loro prezioso contributo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza".