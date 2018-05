Tunisia:donna Ennhadha candidata sindaco

(ANSAmed) - TUNISI, 05 MAG - Si chiama Souad Abderrahim ed è una farmacista con la passione per la politica la candidata 54enne del partito islamico Ennhadha che concorre per la poltrona di sindaco di Tunisi sfidando 10 candidati tutti uomini.

Souad pur essendo di Ennhadha non indossa il velo e ha dichiarato di interpretare la sua candidatura come una "sfida" invitando i cittadini a non fare discriminazioni in base al genere.