Trump a Nra insiste, armi a insegnanti

(ANSA) - NEW YORK, 5 MAG - Donald Trump torna a insistere sulla necessità di addestrare e armare gli insegnanti. Lo fa alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana.''I diritti del Secondo Emendamento sono sotto attacco'' dice alla folla degli appassionati delle armi. Poi rassicura: ''con me presidente'' non avete nulla da temere, nessuno li toccherà. "Se mettessimo fuori legge le armi come alcuni vorrebbero dovremmo mettere fuori legge tutti i camion, tutti i furgoni, che sono le nuove armi dei terroristi" spiega Trump fra gli applausi del pubblico.