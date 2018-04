Di Maio, facciamo contratto al rialzo

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Abbiamo il 32%, non siamo autonomi e stiamo cercando di portare un buon contratto al rialzo non al ribasso, che possa risolvere i problemi degli italiani. Ai cittadini interessa avere un reddito di cittadinanza che gli consenta di integrare il loro reddito oppure che due forze politiche litighino per l'eternità". L'ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del M5s al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico.