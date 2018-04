Trump a Macron, dobbiamo essere uniti

(ANSA) - WASHINGTON, 24 APR - "Questo e' il momento per essere forti, siamo forti e uniti, onorando il nostro passato e guardando a futuro con fiducia e orgoglio". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla Casa Bianca insieme con il presidente francese Emmanuel Maron, concludendo con un appello alla comune solidarietà. "Ogni famiglia, ogni amicizia ha differenze" ma "e' insieme che potremo resistere ai nazionalismi e costruire un nuovo multilateralismo", ha detto Emmanuel Macron, esortando anche alla lotta comune contro il terrorismo e la non proliferazione e a lavorare per un "commercio equo e giusto".