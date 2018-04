Tim: M. Berlusconi, Bolloré come Attila

(ANSA) - MILANO, 24 APR - "Il signor Bolloré non si è smentito neppure nel modo in cui si è comportato anche in Tim.

Ha usato la delicatezza e la compostezza di un Attila". Lo ha detto il presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, a margine dell'assemblea di Mondadori. Marina Berlusconi non ha poi commentato l'arresto di Bolloré: "Preferisco non commentare perché non conosco la vicenda", ha risposto.