Fico,memoria Vassallo è sostegno sindaci

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - "Ricordare Angelo Vassallo è un modo per esprimere un sostegno forte e incondizionato all'impegno di questi amministratori, ogni giorno in prima linea a servizio della collettività. Per portare avanti il progetto di un Paese più libero, sostenibile, giusto". Roberto Fico, presidente della Camera, ha inviato una lettera al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione all'iniziativa promossa da Comune e Anci, in memoria di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010.

"Nel 2017, secondo l'associazione Avviso pubblico, sono stati oltre 500 gli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali - evidenzia - Il 69% di questi si concentra nel sud, mentre la Campania è la regione più colpita con 86 casi. Angelo Vassallo era per tutti il sindaco pescatore. Ho sempre pensato che questa fosse una definizione molto bella per chi ha plasmato il suo impegno in difesa del proprio territorio, lasciandosi guidare con semplicità e un sentimento di amore sincero per il mare e la propria terra".