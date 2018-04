Bullismo: offese a prof Lucca,3 bocciati

(ANSA) - LUCCA, 21 APR - Bocciatura per tre studenti coinvolti nella vicenda delle minacce al professore dell'Itc di Lucca, finite poi in rete. E' quanto ha deciso il consiglio di istituto riunitosi oggi. Per altri due studenti ha confermato la sospensione fino al 19 maggio, ammettendoli però agli scrutini.