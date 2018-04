Arriva Homeland 7, serie 8 sarà l'ultima

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Mentre è in arrivo in Italia la settima stagione di Homeland, in programma su Fox dal 23 aprile, alle 21.50, si apprende che la pluripremiata serie televisiva terminerà con la sua ottava stagione.

Claire Danes, attrice protagonista nel ruolo della spericolata agente Cia Carrie Mathison, salverà la sua patria un'ultima volta nell'ottavo anno della serie e poi, per qualche tempo, dovrà dedicarsi alla sua vera famiglia, perché è di nuovo in dolce attesa. Infatti, l'attrice, che ha trasformato la sua Carrie in un'icona della Tv, è incinta del suo secondogenito.

Claire Danes, sposata con l'attore del film Hannibal, Hugh Dancy, dal 2009, ha annunciato di essere nel pieno del secondo trimestre di gravidanza, nel coro della partecipazione al The Howard Stern Show, un programma radiofonico americano. L'attrice non ha voluto rivelare se attende una femmina o un maschio, dichiarando "voglio tenerlo per me", ma la notizia della sua gravidanza è bastata a entusiasmare i fan. La coppia ha già un figlio di 6 anni.