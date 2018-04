Spara e uccide moglie,crisi matrimoniale

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Stava probabilmente facendo ritorno a casa a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta Valeria Bufo, 56enne (e non 35enne come riferito in un primo momento) di Seveso (Monza), uccisa a colpi di pistola dal marito Giorgio Truzzi, 57 anni, oggi a Bovisio Masciago (Monza). Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri di Desio (Monza) che indagano sul delitto, l'uomo la stava seguendo a bordo della sua smart quando, nei pressi di un semaforo, il 57enne ha fatto fuoco. Ancora da chiarire se la donna sia scesa o meno volontariamente dall'auto prima di essere aggredita a colpi di pistola in mezzo alla strada. Tre i figli della coppia che, a quanto si è appreso, era in crisi da tempo ed era vicina alla separazione. Dopo il delitto, l'uomo si è costituito nella caserma dei Carabinieri di Seveso.