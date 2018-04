Salvini:da Casellati provo a convincerli

(ANSA) - CATANIA, 19 APR - "Io ultimatum non ne pongo, vediamo se oggi dal presidente Casellati, insieme a tutti, riesco a convincere gli altri". Così Matteo Salvini a Catania parlando delle consultazioni di centrodestra e M5S a margine di un incontro con i lavoratori della Auchan, "Adesso sono qui con questi lavoratori, la realtà, la vita reale è questa - dice il leader della Lega. Vediamo se riesco ad inventarmi qualcosa in più rispetto alla posizione più coerente che abbiano avuto per iniziare a partire". "L'Italia non può aspettare - aggiunge Salvini -. Non c'è alcuna novità. Se tutti continuano a rimanere fermi sulle loro posizioni".