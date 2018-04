Di Maio, Salvini decida entro settimana

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Salvini ha l'occasione per prendere consapevolezza e coscienza del fatto che le uniche forze in grado di dialogare e firmare un contratto di governo sono M5s e la Lega e dico a Salvini che di tempo non c'è ne è più, decida entro questa settimana il paese non può aspettare". Lo afferma Luigi Di Maio al termine delle consultazioni.