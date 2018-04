Tim: Vivendi, messi 4 mld, serve visione

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "Telecom Italia è un asset strategico italiano che ha bisogno di un management team forte, un chiaro piano strategico di lungo termine e che ha bisogno di essere guidato da un azionista di riferimento impegnato a concentrarsi sull'implementazione". Lo afferma Vivendi in una lunga nota in cui difende la sua azione in Tim. "Vivendi ha investito 4 miliardi di euro e ha portato una visione di lungo periodo, un approccio industriale e un piano strategico" afferma il gruppo francese.

Elliott, si legge nella nota, "afferma di sostenere la strategia di Amos Genish ma in realtà vuole imporre un nuovo, differente corso focalizzato sullo smantellamento del Gruppo".