Superenalotto:6 da 130 mln Caltanissetta

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Sei da oltre 130 milioni centrato questa sera al Superenalotto. La vincita è stata registrata in un punto vendita di Caltanissetta. Il punto vendita si trova in via Vitaliano Brancati 15 a Caltanissetta. La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73.

Il 6 ammonta a 130.195.242,12 euro. La vincita, comunica Sisal, è stata realizzata tramite una "schedina 2 pannelli". Quella di stasera è la quinta maggior vincita di sempre mai ottenuta al Superenalotto. Al primo posto restano i 177 milioni del 2010, seguiti dai 163 milioni del 2016 e dai 147 del 2009.

Al quarto posto della 'classifica' si piazza la vincita del febbraio 2010 pari a 139 milioni di euro. Il 6 mancava dall'1 agosto del 2017.