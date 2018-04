Scuola: Corte Conti, sì nuovo contratto

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La Corte dei Conti ha certificato l'ipotesi di rinnovo del contratto del comparto del settore Istruzione e Università - che comprende Scuola, Università, Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), Ricerca - siglata il 9 febbraio. La certificazione riguarda l'attendibilità dei costi quantificati per il rinnovo del contratto e la compatibilità con le risorse disponibili. A breve seguirà la firma definitiva del nuovo contratto collettivo nazionale da parte dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Organizzazioni sindacali: per circa 1,2 milioni di dipendenti entreranno così in vigore le novità previste dal nuovo contratto. "Siamo molto soddisfatti per il traguardo raggiunto - commenta la Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli - che ci consente di dare il giusto riconoscimento professionale ed economico, dopo oltre 8 anni di attesa, a tutti coloro che lavorano con passione e serietà nel comparto della conoscenza".