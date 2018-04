Ligue: Psg è campione di Francia

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Una valanga di gol, ben sette, per celebrare il settimo scudetto della storia, il quinto dell'era degli emiri. Il Psg batte il Monaco 7-1 e approfitta del primo match point per riprendersi lo scettro della Ligue1 che proprio i monegaschi avevano tolto loro un anno fa. E' il terzo campionato che si è deciso oggi, con diverse giornate dal termine dei campionati, dopo Premier (City) e Eredivisie (Psv).

In classifica il Monaco è ora staccato di ben 17 punti a cinque partite dal termine della stagione. Gara ampiamente deciso già a metà tempo, grazie a i gol di Lo Celso (15' e 27'), Di Maria (al 20' e poi al 58') e Cavani (17'). le altre reti portano la firma di Draxler (86' e Falcap (autorete al 76'). La rete della bandiera per i monegaschi la segna Rony Lopes al 38'.