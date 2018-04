Andra e Tati, mai state così commosse

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Parecchi occhi rossi e qualche singhiozzo tra i bambini presenti al cinema Ambrosio a Torino per la proiezione in anteprima assoluta a Cartoons on the Bay de La stella di Andra e Tati, cartoon prodotto da Rai Ragazzi assieme al Miur e a Larcadarte e diretto da Rosalba Vitellaro, primo del genere in Europa a trattare il tema Shoah in onda su Rai Gulp in autunno. E le più provate sono proprio le due protagoniste Andra e Tati Bucci, sopravvissute allo sterminio del lager di Auschwitz e che hanno visto per la prima volta tutto il film: "Non ci aspettavamo tutto questo, davvero - dicono non riuscendo a trattenere le lacrime - e non abbiamo provato questa commozione mai, nemmeno il giorno che siamo rientrate nel campo". Un film coraggioso che non finge e non fa omissioni ma che rasserena nella parte finale, quando Andra e Tati - tra i 50 bimbi sopravvissuti su 200 mila internati - riescono a uscire dal campo e a ritrovare entrambi i genitori (caso più unico che raro, come ammettono loro stesse).