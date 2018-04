Allegri: Rigore anche per noi all'andata

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Non mi va di giudicare cosa ha fischiato l'arbitro, sono solo dispiaciuto per i ragazzi, per quello che hanno fatto qui e a Torino. Il rigore? E' la stessa di dinamica di quello su Cuadrado nel finale di partita. Io immaginavo che quell'episodio ci avrebbe precluso la qualificazione. Meritavamo quantomeno i supplementari e avevamo ancora due cambi. Il risultato dell'andata era stato ingannevole, ma adesso pensiamo solo a ripartire". Così Massimiliano Allegri commenta a Mediaset il 3-1 contro il Real.