Cinture in auto obbligatorie da 30 anni

(ANSA) - ROMA, 9 APR - L'11 aprile del 1988 arrivava in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplinava, a partire poi dal 26 aprile successivo, l'obbligatorietà delle cinture di sicurezza nelle auto degli italiani. Entrava così in vigore la legge 111 del 18 marzo 1988 che introduceva anche nel nostro Paese l'obbligo di installare e di usare le cinture di sicurezza di tipo omologato a bordo dei veicoli.

In effetti l'applicazione del decreto attuativo lasciò allora ancora 12 mesi di tempo per adeguare tutte le auto immatricolate dopo il primo gennaio 1978, in quanto la 'dead line' venne fissata dall'allora ministro dei Trasporti Giorgio Santuz, come previsto dalle norme, per il 27 aprile del 1989. La loro introduzione ha fornito un importante contributo al miglioramento della sicurezza sulle strade, visto che da sole - senza l'aiuto aggiuntivo degli airbag - hanno negli anni salvato il 27%-28% delle persone coinvolte in incidenti altrimenti mortali.