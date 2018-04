Usa: donna spara in sede Youtube, feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 3 APR - Colpi d'arma da fuoco nel quartier generale di Youtube a San Bruno, California, dove ci sarebbero dei feriti. La polizia conferma la presenza di una persona armata, che sarebbe una donna bianca con un fazzoletto in testa.

La polizia che ha evacuato i dipendenti ed esortato la gente a tenersi lontano dal complesso, dove sono impiegate circa 1.700 persone. Un portavoce dell'ospedale di San Francisco ha confermato l'arrivo di alcuni pazienti coinvolti nell'episodio, ma non ha fornito dettagli sul loro numero e sulle loro condizioni.

Google, che è proprietaria di Youtube, ha riferito di essere "in coordinamento con le autorità" in California.