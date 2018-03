Nuova lettera Coryn contro antisemitismo

(ANSA) - LONDRA, 30 MAR - Jeremy Corbyn promette di fare di più e "meglio" per sradicare gli elementi di antisemitismo, che riconosce essere anche dentro e attorno al Partito Laburista britannico. Lo si legge in un messaggio di auguri inviato alla comunità ebraica per Pesach, la Pasqua ebraica.

Nella sua lettera, la terza in pochi giorni sull'argomento, sullo sfondo delle proteste che hanno investito partito e leadership, il numero uno labour scrive: "Noi ricordiamo tutte le nostre sorelle e i nostri fratelli ebrei che hanno combattuto contro la discriminazione e hanno subito orribili atti di violenza e di sterminio...Dobbiamo tutti fare meglio e io mi impegno ad assicurare che il Partito Laburista sia un luogo sicuro e accogliente per gli ebrei. Nella lotta contro l'antisemitismo sono vostro alleato e sempre lo sarò".

Parole che non bastano all'opposizione interna, che accusa Corbyn di aver tollerato, quando non sostenuto la presenza di antisemiti in quanto alfiere di una sinistra spesso ideologicamente antisionista.