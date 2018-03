Mina conquista la hit parade con Maeba

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - E' Maeba di Mina l'album più venduto della settimana, secondo la classifica di Fimi/Gfk. L'aliena che arriva dalla galassia Maeba e cala sulla Terra con la sua collezione di canzoni uscita dopo quattro anni da Selfie, spinge al secondo posto l'altra 'regina' della canzone italiana, Laura Pausini, con il suo Fatti sentire. Dal terzo al quinto posto della hit parade troviamo tre new entry. La prima è quella di Vegas Jones, alias Matteo Privitera, con il suo Bellaria, primo album ufficiale del rapper di Cinisello Balsam. Quarta posizione per i Baustelle, con il loro L'amore e la violenza vol.2. Quinto posto per Tree Roots & Crown del rapper Mezzosangue. Segue Tedua con Mowgli il disco della giungla Rockstar di Sfera Ebbasta, sceso dal quarto al settimo gradino, Benji & Fede con Siamo Solo Noise, in ottava posizione, il giovane rapper Ultimo, con Peter Pan al nono posto. Chiude la classifica Ermal Meta, vincitore a Sanremo con Non abbiamo armi. In testa ai singoli Vegas Jones con Malibu.