Calcio: Inghilterra-Italia 1-1

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - L'Italia torna al gol ma non alla vittoria. A Wembley contro i padrini di casa dell'Inghilterra finisce 1-1, con Insigne che su rigore (assegnato dopo il consulto della Var) pareggia il vantaggio iniziale inglese con Vardy. Risultato buono per gli azzurri ma non certo protagonisti di una partita trascendentale e con sempre pochi sbocchi in avanti (appena due tiri nello specchio della porta). A inizio match subito due grandi occasioni per Immobile che il centravanti della Lazio però dilapida, poi il pallino del gioco passa in mano inglese che al 26' approfitta di un disimpegno sbagliato degli azzurri che si addormentano su una punizione battuta velocemente e insaccano con Vardy. Nella ripresa gran possesso palla dei Tre leoni che però sono maldestri su Chiesa al 42': sandwich sul viola e Var che decrewta il rigore che Insigne trasforma per un comunque meritato 1-1.