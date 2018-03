Paolo Genovese, ecco il mio lato oscuro

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 23 MAR - "In Perfetti sconosciuti ho raccontato quanto poco conosciamo le persone che ci stanno intorno e in The Place di quanto poco conosciamo noi stessi. Sono due film sulla conoscenza dell'essere umano e quando scaviamo troviamo sempre dei vermi, il lato oscuro. Anche nel mio romanzo 'Il primo giorno della mia vita' (che forse diventerà un film da girare a New York) c'è il lato oscuro, ma che si trasforma alla fine in un inno alla bellezza". Così Genovese si racconta a Cortinametraggio parlando di futuro, del suo prossimo libro e anche di The Place, ultimo su coraggioso ed eccentrico film che, nonostante le otto candidature ai David, non ho ottenuto nessuna statuetta.

"Questo romanzo - dice - racconta la storia di 4 persone diverse tra di loro, che cadono. Tra di loro c'è un filo rosso: sono persone cadute, persone stanche della vita che pensano di essere sconfitte e invece reagiscono. Trovano la forza di rinnamorarsi della vita, per fare questo devono combattere i loro demoni".