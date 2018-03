Ue richiama l'ambasciatore a Mosca

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAR - Il vertice Ue ha deciso di richiamare per consultazioni l'ambasciatore dell'Unione in Russia. Lo si è appreso da fonti europee. Secondo le indicazioni raccolte l'ambasciatore dovrebbe restare lontano da Mosca per quattro settimane ma non si sa ancora a partire da quando.