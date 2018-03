Renzi a debutto Senato, ora zitto 2 anni

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Ora sto zitto per due anni". Matteo Renzi, segretario dimissionario del Pd, fa il suo esordio a Palazzo Madama da senatore. Saluta i parlamentari che lo incrociano e si districa tra i giornalisti: "Non parlo". Alla buvette offre il caffè a dieci colleghi e poi si fa guidare verso gli uffici del gruppo, per firmare l'adesione: "Ora ridurranno gli spazi, vero?", domanda, prima di posare per un selfie col figlio di Monica Cirinnà. Con chi lo incrocia scherza: "Parrini ha fatto la scelta migliore, si è seduto tra i senatori a vita". Alla buvette l'ex premier si ferma a parlare con Carlo Rubbia, incrocia Loredana De Petris e le chiede: "Quanti senatori ha LeU?".