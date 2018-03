Londra, cessato allarme al Gherkin

(ANSA) - LONDRA, 23 MAR - Cordoni di sicurezza rimossi e cessate allarme di fronte al celebre grattacielo 'The Gherkin', nel centro di Londra, transennato in precedenza per il ritrovamento di un presunto pacco sospetto. Lo riferisce la City of London Police via Twitter.

"Abbiamo rimosso i cordoni attorno a St Mary Axe" la strada in cui ha sede il grattacielo al civico numero 30, si legge nel tweet diffuso in questi minuti. La polizia precisa di aver dato di nuovo via libera all'accesso all'edificio e al transito nell'area. Nessuna conferma della pericolosità del pacco.

Il 'Gherkin', disegnato dall'archistar Norman Foster e ribattezzato il 'cetriolo' per la forma caratteristica, ospita soprattutto uffici.