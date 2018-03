Icardi,miei gol più belli a Juve e Milan

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l'Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento giusto per fare gol per la squadra": racconta così le sue emozioni ai tanti tifosi che lo aspettano all'Inter Store Mauro Icardi, straordinario protagonista della domenica nerazzurra a Marassi. L'attaccante argentino ha incontrato in pieno centro a Milano i tifosi, scattato foto e firmato autografi sulla speciale maglia celebrativa dei 110 anni del Club, prima di concedersi ai microfoni di Inter TV: "I gol sono tutti belli, segnare è una soddisfazione - spiega - I gol alla Juventus e la tripletta nel derby sono quelli che rimangono più impressi. Perisic e Candreva sono i compagni che mi hanno fatto più assist in questi ultimi anni, ma sono tanti i compagni che mi hanno aiutato da quando sono qui e li ringrazio tutti.

"Ora pensiamo al Verona e poi alle altre".